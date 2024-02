Gaza: oltre 100 palestinesi morti nella fila per gli aiuti, a rischio i negoziati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un intervento a “Sky News”, un portavoce del governo israeliano, Avi Hyman, ha attribuito la maggior parte delle vittime ai camion piombati sulla folla, mentre solo una piccola parte degli oltre 100 morti sarebbe stato causato dal fuoco israeliano. "A un certo punto i camion sono stati assaltati dalla folla e gli autisti, civili di Gaza, li hanno accesi guidandoli contro le persone, travolgendoli e uccidendone a decine", secondo il resoconto di Hyman. Il movimento islamista palestinese Hamas ha definito i fatti “un massacro a sangue freddo”, accusando le Forze di difesa israeliane (Idf) di aver sparato contro le persone si erano radunate in Al Rashid Street, dove erano in arrivo camion umanitari che trasportavano farina. Le immagini riprese dai droni israeliani e pubblicate dalle Idf mostrano centinaia palestinesi che sciamano verso il convoglio con gli aiuti. Numerose persone hanno circondato i camion e, di conseguenza, decine di persone sono state uccise e ferite nella calca”, affermano le Idf. Testimoni oculari citati da “Al Jazeera” riferiscono che i militari israeliani “ci hanno sparato addosso”. (segue) (Res)