Gaza: oltre 100 palestinesi morti nella fila per gli aiuti, a rischio i negoziati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha definito i fatti "un incidente molto serio", sottolineando "l'importanza di espandere e sostenere il flusso degli aiuti" anche "attraverso un potenziale cessate il fuoco temporaneo". "Piangiamo la perdita di vite innocenti e riconosciamo la disperata situazione umanitaria a Gaza, dove innocenti palestinesi stanno solo cercando di nutrire le proprie famiglie. Questo sottolinea l'importanza di espandere e sostenere il flusso dell'assistenza umanitaria a Gaza, anche attraverso un potenziale cessate il fuoco temporaneo. Lavoriamo giorno e notte per arrivare a quel risultato", si legge nella dichiarazione. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha dichiarato oggi che “le tragiche morti a Gaza richiedono un immediato cessate il fuoco per favorire più aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili”. In un messaggio su X (ex Twitter), il titolare della Farnesina ha chiesto “con forza ad Israele di tutelare la popolazione a Gaza e di accertare, con rigore, fatti e responsabilità”. Da parte sua, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: "Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi". (segue) (Res)