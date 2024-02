Gaza: oltre 100 palestinesi morti nella fila per gli aiuti, a rischio i negoziati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. La telefonata, riferisce una nota, si è incentrata sulle trattative per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e al rafforzamento degli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese. Le parti hanno concordato sulla necessità di mantenere un coordinamento adeguato per quanto riguarda l’assistenza umanitaria e per ribadire la necessità di proteggere i civili durante le operazioni militari israeliane nell’enclave. Inoltre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi per un aggiornamento sulla crisi in Medio Oriente. Stando all’agenda aggiornata sul sito dell’Onu, le delegazioni si riuniranno alle 16:15 locali (le 22:15 in Italia). (Res)