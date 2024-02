Gaza: Biden sente emiro del Qatar, focus su accordo per gli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. La telefonata, riferisce la Casa Bianca, si è incentrata sulle trattative per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e al rafforzamento degli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese. Le parti hanno ribadito che il movimento islamista “dovrebbe liberare gli ostaggi senza ritardi”, in modo da consentire un “cessate il fuoco immediato e sostenibile per almeno sei settimane” nella Striscia di Gaza. I due leader hanno anche discusso la necessità di rafforzare l’assistenza umanitaria ai civili. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla strage in cui più di 100 palestinesi hanno perso la vita mentre attendevano in fila per ricevere aiuti umanitari, che Hamas ha imputato al fuoco delle forze israeliane. (Was)