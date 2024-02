Agricoltura: De Carlo (Fd'I), positivi primi risultati di cabina regia interforze su controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma straordinario di controllo "Grano duro" ha portato al controllo di 19 motonavi e di 11 operatori; 21 i campioni prelevati, quasi tutti corrispondenti alle norme vigenti, ad eccezione di un campione di origine turca, risultato non conforme ai limiti previsti per l'agricoltura biologica. I controlli per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e a tutela del made in Italy hanno invece interessato i porti di Bari, Catania, Palermo, Pozzallo e Olbia, con controlli di tracciabilità su 15 operatori; ortofrutta, carni, prodotti lattiero-caseari e oleari le merci interessate". (Rin)