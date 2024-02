Industria: Abu Dhabi, tecnologia italiana per progetto da 200 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tecnologia italiana e un investimento da 200 milioni di dollari per il nuovo stabilimento da 100mila metri quadri in fase di costruzione ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per la produzione di profilati di alluminio, essenziali per l'industria fotovoltaica e per quella dei veicoli elettrici. L'Italia conferma quindi il proprio primato nel settore delle macchine industriali e riesce ad avere la meglio su produttori meno costosi, ma di qualità decisamente inferiore, si legge in un comunicato stampa. "Il processo industriale richiede precisione e affidabilità e su questo i macchinari made in Italy non temono confronti. L'attenzione al dettaglio e la cura nel fornire soluzioni taylor-made contraddistingue i prodotti italiani e fa sì che siano preferiti rispetto ad altre soluzioni più economiche", spiega Francesco Cipriano, head of operations di I-FT per gli Emirati. "I fornitori italiani hanno dimostrato pronta reattività e un atteggiamento problem-solving che su altri produttori, anche più grandi, è difficile trovare – aggiunge Cipriano - una conferma che il sistema delle Pmi italiano compensa in ingegno e spirito d'adattamento quello che manca a livello di soglia dimensionale". (segue) (Com)