Industria: Abu Dhabi, tecnologia italiana per progetto da 200 milioni di dollari (2)

- Una volta arrivato a regime, lo stabilimento produrrà 28mila tonnellate di profilati di alluminio, utilizzando per il 60 per cento alluminio riciclato. "L'investimento in Kings Aluminum è stata una sfida per dimensioni, complessità e tempistiche, ma il nostro team era molto motivato a portarlo a termine per dare il contributo di A&A nella lotta al climate change. Infatti lo stabilimento, che sarà operativo ad inizio 2025, utilizzerà 17.500 tonnellate di alluminio riciclato all'anno, evitando l'immissione in atmosfera di 150.000 tonnellate di CO2 all'anno, equivalenti alle emissioni di CO2 prodotte da 1,5 milioni di autoveicoli per coprire una distanza di 500 km", conclude Robin Philips, Ceo di A&A Associates. (Com)