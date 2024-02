Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9/18 - Palaruffini, viale Bistolfi 10: l'assessora Salerno partecipa all'apertura e alla chiusura della "Festa della matematica"Ore 9, Casa del quartiere "Cecchi Point", Via Cecchi 17: l'assessore Rosatelli partecipa all'evento "Tu mi hai capito? Una Comunità che cura", appuntamento a cui parteciperanno circa 140 studenti e studentesse di sei diversi istituti secondari di secondo grado di Torino e provinciaOre 9:30, via Fattorelli incrocio via Torre Pellice, area Canale: l'assessore Tresso partecipa all'evento di Selva Urbana "Piantumazione con le scuoleOre 10:30, Torino Porta Nuova, binario 1: l'assessore Tresso interviene alla presentazione dei nuovi treni Rock e Pop di Trenitalia per il PiemonteOre 11, Centro di incontro Scavello, via delle Querce 23 bis: la presidente Grippo interviene alla cerimonia di intitolazione della piazzetta a ricordo di Guido RossaOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni III e VI. Odg: mozione: Politica del cibo, un bene comune per la Citta' di TorinoOre 14:30, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Conferenza dei CapigruppoOre 17, Auditorium Polo del '900, via del Carmine 14: l'assessora Purchia e la presidente Grippo assistono al concerto organizzato dal Circolo dei Cantautori progetto di promozione della musica d'autore (Rpi)