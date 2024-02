Usa: senatore repubblicano John Cornyn si candida per sostituire il capogruppo Mitch McConnell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano John Cornyn ha annunciato la sua candidatura per sostituire Mitch McConnell all’incarico di capogruppo del Partito alla camera alta del Congresso, dopo che il collega del Kentucky ha ufficializzato ieri il suo ritiro dall’incarico. In una nota, Cornyn ha chiesto ai repubblicani di “darmi l’opportunità di sostituire il leader McConnell: ho sempre cercato il consenso, tentando al contempo di bloccare le cattive politiche che fanno male al nostro Paese”. Il senatore del Texas ha sottolineato la “frattura” dei repubblicani alla camera alta del Congresso, aggiungendo di poter giocare “un ruolo cruciale” per riunire nuovamente il partito. (Was)