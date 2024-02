Siria: primo morto nelle proteste antigovernative a Suwayda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta per le ferite d'arma da fuoco riportate durante una protesta antigovernativa contro il presidente della Siria, Bashar al Assad, nella provincia meridionale di Suwayda. Lo ha riferito il sito d’informazione “Suwayda24”, precisando che si tratta di un uomo di 52 anni. L’episodio è stato confermato anche dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ma dotato di un'ampia rete informativa in Siria, che ha evidenziato che si tratta del primo manifestante ucciso a Suwayda dall’inizio delle proteste della scorsa estate. Secondo la stessa fonte decine di cittadini si erano riuniti per protestare contro il governo quando le autorità hanno aperto il fuoco. Inizialmente, le proteste sono cominciate nell'agosto del 2023 a causa dall'aumento dell'inflazione e del peggioramento dell'economia del Paese, per poi chiedere la caduta del governo di Al Assad, in particolare nella provincia di Suwayda, dove è concentrata una forte componente drusa. Le proteste si sono diffuse anche nel nord ad Aleppo, Idlib, Deir ez Zor, Raqqa e Hasakah. (Lib)