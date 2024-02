Ciad: governo, sette morti tra forze dell'ordine e aggressori nelle violenze di ieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la giornata di ieri, per quasi un'ora i soldati hanno forzato con le armi l'ingresso di un edificio nel quartiere di Klemat, provocando numerose esplosioni. Sempre nella serata di ieri, poi, si era diffusa la notizia dell'arresto del generale Saleh Deby Itno, zio dell'attuale presidente di transizione, Mahamat Deby, e ritenuto - insieme a Dillo - una delle menti dei disordini. Tutto è iniziato nella serata di martedì 27 febbraio, quando il governo ha accusato l'oppositore Dillo e i suoi seguaci di essere i mandanti di un presunto tentativo di assassinio del presidente della Corte suprema, Samir Adam Annour, sebbene Dillo abbia negato ogni collegamento con quell'attacco, che ha descritto come "organizzato". Da parte sua, il Psf ha accusato i servizi segreti di aver ucciso Abakar Torabi, il vicesegretario nazionale alle Finanze del partito, sempre in relazione al presunto tentato omicidio di Annour. È con queste premesse che, nella notte tra martedì e mercoledì, i sostenitori del Psf - guidati da Dillo - hanno assaltato la sede del Agenzia per la sicurezza nazionale dello Stato (Anse, l'agenzia d'intelligence), provocando "diversi morti", secondo quanto denunciato dal ministro delle Comunicazioni in un comunicato. (segue) (Res)