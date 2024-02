Ciad: governo, sette morti tra forze dell'ordine e aggressori nelle violenze di ieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità hanno quindi hanno annunciato l'arresto di un numero non precisato di membri del Psf, tra cui lo stesso Dillo, prima che la sua morte venisse confermata. Quest'ultimo era già finito nel mirino della giunta militare guidata dal generale Deby, figlio dello storico presidente Idriss Deby. Dopo una lunga storia di resistenza al fianco di Idriss Deby, Dillo era infatti passato all’opposizione dopo aver perso la madre in un raid dell’esercito avvenuto il 28 febbraio 2021 contro la sua abitazione, in quanto accusato di complottare contro il governo. Divenuto leader del Psf e, nell’ultimo periodo, islamista radicale, Dillo - che appartiene pure al clan Zaghawa, il gruppo etnico al potere in Ciad dal 1990 - aveva così annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza e di sfidare Mahamat Deby alle elezioni generali del prossimo 6 maggio, che dovrebbero mettere fine al periodo di transizione iniziato con la morte di Deby padre, avvenuta per mano dei ribelli nell'aprile 2021. Quanto allo zio di Mahamat e fratello del defunto Idriss, Saleh, figura anch'egli tra gli oppositori dell'attuale leader di transizione. Dopo la decisione del Movimento di salvezza patriottica (Mps) - il partito fondato nel 1990 da Idriss Deby Itno - di candidare Mahamat alle presidenziali del 6 maggio, Saleh aveva infatti aderito di recente al Psf, aprendo alla possibilità di diventare un potenziale avversario elettorale di suo nipote. I rapporti tra i due si erano in ogni caso già deteriorati da tempo. Sospettato di cospirazione contro il capo della giunta, Saleh era stato oggetto di un tentativo di cattura già lo scorso 4 febbraio, quando le forze dell'intelligence e della polizia antisommossa hanno circondato casa sua. (Res)