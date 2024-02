Pnrr: Macconi (Fd'I), sostenere i comuni con meno di duemila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tali tematiche sono state affrontate anzitempo grazie all’interlocuzione dell’Assessore regionale Alparone di Fratelli d ‘Italia con il Ministro Fitto, il quale si è impegnato con un decreto legislativo a predisporre un aumento della dotazione iniziale dal 10 per cento al 30 per cento. Parimenti l’Assessore Alparone si è adoperato per avviare accordi con Cassa Depositi e Prestiti perché questa possa finanziare i programmi del Pnrr a tassi più favorevoli, garantiti eventualmente tramite Finlombarda S.p.a.” - così ha dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Pietro Macconi, soggetto promotore delle interlocuzioni tra Consiglio e Vicepresidente Alparone, in merito all'approvazione di oggi in Commissione Speciale Pnrr in seduta congiunta con la V Commissione Trasporti e mobilità di regione Lombardia un importante documento di indirizzo, volto a sostenere i comuni sotto i duemila abitanti, rispetto alle problematiche connesse all’utilizzo dei fondi Pnrr. (segue) (Com)