Pnrr: Macconi (Fd'I), sostenere i comuni con meno di duemila abitanti (2)

- Erano state portate infatti all’attenzione delle due Commissioni, tramite un’audizione con le diverse Amministrazioni della Valle Brembana ed una rappresentanza di Ance Lombardia, le difficoltà inerenti ai corposi adempimenti tecnici per poter usufruire dei fondi Pnrr, nonché quelle collegate all’utilizzo della piattaforma ReGis ed all’anticipo di una percentuale del finanziamento come del saldo dell’investimento dopo l’attestazione di completamento dell’opera. "Auspichiamo nel breve medio periodo una concreta attuazione da parte del Governo affinché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa essere efficacemente messo a terra e così dare un’accelerazione ulteriore ai già significativi segnali di crescita dell’economia italiana”, conclude il consigliere Macconi. (Com)