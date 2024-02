Assicurazioni: Giacomoni (Consap) incontra Schillaci, attuare legge su responsabilità sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Consap Sestino Giacomoni ha incontrato oggi il ministro della Salute, Orazio Schillaci, per discutere del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Giacomoni - si legge in una nota - ha chiesto al ministro di verificare con i suoi uffici lo stato dell’arte del Regolamento che dovrà stabilire i casi ed i termini di intervento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, la cui gestione è stata affidata a Consap. Sullo stesso argomento, il presidente aveva incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Uno dei tre decreti necessari per determinare i requisiti minimi delle coperture assicurative offerte dal Fondo di Garanzia sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani primo marzo. "Con la Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 - spiega il presidente - viene trasferita la responsabilità civile sanitaria dai medici alle Compagnie di assicurazione, prevedendo l’introduzione di un sistema assicurativo obbligatorio, affiancato dal 'Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria', che interviene nei casi in cui il mercato assicurativo privato non possa operare". (segue) (Com)