Assicurazioni: Giacomoni (Consap) incontra Schillaci, attuare legge su responsabilità sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La norma stabilisce che le strutture sanitarie, medici e operatori sanitari debbano seguire linee guida validate e pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità", spiega Giacomoni. "L’obiettivo - prosegue - è fare in modo che l’operato del professionista venga giudicato in base a determinati standard attesi. Il Fondo interviene a risarcire nei casi in cui l’importo del danno sia eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati, oppure qualora la struttura sanitaria o il medico risultino assicurati presso un’impresa in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o, ancora, nel caso in cui siano sprovvisti di copertura assicurativa". "L’argomento della tutela della responsabilità sanitaria dei medici e delle strutture ospedaliere - aggiunge - è da tempo avvertito come esigenza prioritaria. Il Fondo sarà, infatti, un’ulteriore garanzia a favore dei cittadini e un impegno nella corretta gestione per Consap, a dimostrazione del suo fondamentale ruolo sociale all’interno del panorama delle partecipate pubbliche". "L’obiettivo prioritario dei vertici di Consap SpA - afferma Giacomoni - è quello di svolgere al meglio la propria funzione sociale, collaborando con tutte le altre istituzioni e con il governo, nell’interesse delle famiglie, delle imprese e del Paese". "Con questo spirito proseguiremo il nostro lavoro, confrontandoci con tutte le istituzioni", conclude Giacomoni. (Com)