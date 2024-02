Imprese: Enfinity global e Sienna Im chiudono finanziamento Assetco di 25 milioni in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sienna investment managers (Im), asset manager paneuropeo multi-expertise, ha concesso un finanziamento Assetco di 25 milioni di euro, della durata di sette anni, a Enfinity global, leader nel settore delle energie rinnovabili, per la costruzione di un portafoglio solare da 134 megawatt nella regione Lazio. Il portafoglio, composto da quattro impianti solari di grandi dimensioni attualmente in costruzione, dovrebbe entrare in funzione progressivamente a partire dal secondo trimestre del 2024. Una volta in funzione, gli impianti genereranno 225 gigawattora di energia pulita all'anno, già sottoscritti con Statkraft attraverso un contratto di acquisto di energia solare della durata di dieci anni. Una quantità di energia elettrica sufficiente ad alimentare 85 mila abitazioni e a compensare 91.500 tonnellate di emissioni di Co2. Enfinity global ha annunciato in precedenza accordi di finanziamento per 162 milioni di euro per questo portafoglio con un pool di banche internazionali. Il completamento di questa transazione è una chiara testimonianza del fermo impegno di Sienna Im e di Enfinity a partecipare alla transizione energetica in Europa. Astris ha agito come consulente finanziario, mentre Dla piper è stato il consulente legale del finanziatore e Gianni and Origoni quello del mutuatario. Questo progetto rappresenta un altro finanziamento di Sienna Im in Italia nell'ambito del suo fondo di punta Predirec enr 2 gestito da Sienna Am France, una società di gestione patrimoniale approvata dall'Amf n. GP97118, membro del gruppo Sienna Im. (segue) (Com)