Imprese: Enfinity global e Sienna Im chiudono finanziamento Assetco di 25 milioni in Italia (2)

- La strategia di debito per le infrastrutture sostenibili di Sienna Im ha già finanziato progetti di energia rinnovabile con una capacità totale di 2 gigawatt in sei paesi europei. Enfinity global è una delle aziende leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia con 235 megawatt in costruzione, 2,1 gigawatt di impianti solari in fase avanzata di autorizzazione e 2,3 gigawatt di progetti di accumulo di energia. L'azienda procede con decisione nell'esecuzione della sua strategia aziendale finalizzata a diventare un produttore indipendente di energia leader, fornendo energia pulita e competitiva ai suoi clienti in maniera continuativa. Julio Fournier Fisas, Ad Europa di Enfinity global, ha commentato: "Siamo lieti di collaborare con Sienna Investment managers per questa transazione, che rappresenta un buon esempio della nostra capacità di attrarre investimenti di alta qualità nei nostri portafogli. Continuiamo a progredire nello sviluppo di infrastrutture per l'energia verde in Italia". Ronald Gaultier, deputy head of infrastructure debt funds di Sienna Im, ha commentato: "Siamo entusiasti di accompagnare la costruzione di centrali fotovoltaiche italiane da parte di Enfinity e di costruire una partnership con un produttore di energia così importante impegnato nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Questo finanziamento di Assetco si adatta perfettamente alla nostra strategia principale, che consiste nel realizzare investimenti di debito infrastrutturale ex articolo 9 con un focus sulla transizione energetica, in linea con la promessa fatta ai nostri investitori", (Com)