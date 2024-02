Milano: dal Consiglio metropolitano l'ok al bilancio previsionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo del Consiglio metropolitano al bilancio previsionale 2024-2026. Giovedì 29 febbraio approvazione dell'assise, dopo il passaggio in Conferenza metropolitana, del Bilancio di previsione 2024-2026 che deve fare i conti con diverse criticità, tra cui l'elevato contributo alla finanza pubblica (110,9 milioni di euro, 2,2 milioni più del 2023) che assorbe ormai il 49,8 per cento delle entrate tributarie. Obiettivo centrato, quindi, in un contesto generale complesso per l'ente di area vasta, che, pur beneficiando della riduzione dei costi energetici e della stabilizzazione del prezzo delle materie prime, deve confrontarsi con l'elevato livello dei tassi di interesse, il mancato rifinanziamento del fondo statale volto a garantire la continuità dei servizi e il ristoro delle spese per utenze, l'impossibilità di accedere al fondo per Province e Città metropolitane che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'IPT e dell'Rc Auto rispetto al periodo pre-Covid. Guardando ai numeri, il totale delle entrate pareggia il totale delle spese a 831,3 milioni di euro nel 2024, a 599,4 milioni nel 2025 ed a 578,1 milioni nel 2026; il fondo cassa passa da 827,7 milioni di euro ad inizio 2024 a 732,6 milioni alla fine dell'esercizio. (Com)