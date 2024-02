Gaza: Tajani, tragiche morti richiedono cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha dichairato oggi che “le tragiche morti a Gaza richiedono un immediato cessate il fuoco per favorire più aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili”. In un messaggio su X (ex Twitter), il titolare della Farnesina ha chiesto “con forza ad Israele di tutelare la popolazione a Gaza e di accertare, con rigore, fatti e responsabilità”. Almeno 104 palestinesi sono morti e 760 sono rimasti feriti durante la consegna di aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità del movimento islamista palestinese Hamas all’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”. Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, in una nota diffusa dalla “Cnn” ha definito il fatto “un incidente molto serio” che sottolinea “l’importanza di espandere e sostenere il flusso degli aiuti” anche “attraverso un potenziale cessate il fuoco temporaneo”. (Com)