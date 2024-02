Lombardia: il bando da oltre cinque milioni per eliminare le barriere architettoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia "si schiera ancora una volta a favore dei nostri cittadini più deboli, e lo fa mettendo a bando l'abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati". Così il consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste, commenta il bando Barch di Regione Lombardia. "Possono presentare domanda", prosegue Massardi, "i Comuni lombardi, che procederanno poi a erogare i contributi ai cittadini privati in condizioni di svantaggio, per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Stiamo parlando di contributi a fondo perduto cumulabili con le detrazioni Irpef. L'erogazione complessiva potrà arrivare sino al 100 per cento delle spese sostenute". "Per aderire al bando regionale", conclude il consigliere leghista, "c'è tempo dal 2 marzo 2024 alle ore 10:00 sino alle 18:30 del 31 marzo 2025: la dotazione finanziaria che è stata stanziata da Regione Lombardia è di oltre cinque milioni di euro. Con questo corposo stanziamento la Giunta a guida Fontana, che ringrazio, vuole dimostrare una volta di più, e come sempre con i fatti e non con le parole, la sua vicinanza ai lombardi meno fortunati". (Com)