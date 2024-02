Sardegna: a Cagliari 424 buche stradali chiuse da inizio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 424 gli interventi di chiusura buche stradali, 10 i nuovi stalli tracciati (7 per i disabili, 2 per i taxi e 1 stallo rosa) e 71 gli attraversamenti pedonali ripassati. Questi i numeri del mese di gennaio 2024 di Global Service, il sistema di gestione integrata della rete viaria di Cagliari. Le attività, alcune in calendario e altre effettuate su richiesta dei cittadini, rientrano tra quelle del programma triennale di manutenzione stradale della città che comprende 600 chilometri di rete viaria, 50 opere d'arte e 40 chilometri di piste ciclabili. (Rsc)