Balcani: a Tirana vertice regionale incentrato sul piano Ue di crescita e convergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha previsto un budget di sei miliardi di euro per lo sviluppo economico dei Paesi dei Balcani occidentali, con l’obiettivo di un’accelerazione del processo di integrazione europea della regione. Il vertice Ue-Balcani occidentali sul Piano di crescita e convergenza, svoltosi a Tirana, si è concentrato sulle modalità di stanziamento di questi sei miliardi di euro. Il piano prevede che la metà dei fondi vengano stanziati attraverso il Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, altri due miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e il restante miliardo sotto forma di prestiti. Il commissario europeo per l'Allargamento e le politiche di vicinato, Oliver Varhelyi, ha affermato che l’Europarlamento e il Consiglio dell'Ue stanno lavorando sulla legislazione attuativa. (segue) (Alt)