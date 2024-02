Balcani: a Tirana vertice regionale incentrato sul piano Ue di crescita e convergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La competitività degli Stati membri dell'Ue rispetto a quelli dei Balcani occidentali è molto elevata e sarebbe molto ingiusto per noi chiedere ai partner dei Balcani occidentali di partecipare al mercato comune, dove hanno meno opportunità di competere rispetto alle nostre aziende”, ha detto Varhelyi. Le imprese europee “hanno un vantaggio e quindi, nell'ambito di questo piano, vogliamo stanziare fondi aggiuntivi per promuovere le riforme necessarie”, ha aggiunto il commissario. Il Piano di crescita economica è in fase di negoziazione al Parlamento europeo e al Consiglio e integrerà il Piano economico e di investimenti dell'Ue, che ha già mobilitato 16,3 miliardi di euro di investimenti, inclusi 4,5 miliardi di sovvenzioni. (segue) (Alt)