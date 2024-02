Balcani: a Tirana vertice regionale incentrato sul piano Ue di crescita e convergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha sottolineato la necessità della cooperazione tra i Paesi della regione. "Tutti e sei i Paesi hanno concordato che questo è qualcosa che dobbiamo fare e non importa quali problemi politici abbiamo tra noi. Dobbiamo farlo e l'Unione europea è pronta a sostenerci”, ha dichiarato Rama. “Tutti devono dimenticare che possono ottenere di più dal mercato comune europeo se non contribuiscono pienamente al mercato regionale. Pertanto, tutto dipende da come ogni vicino si comporta con l'altro vicino. Per questo motivo le questioni politiche devono essere discusse e risolte su base bilaterale. Non sono un motivo che può essere accettato come tale dall'Ue per non attuare tutto ciò che riguarda la libera circolazione di persone, capitali, servizi, beni", ha affermato il primo ministro albanese. (segue) (Alt)