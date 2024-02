Balcani: a Tirana vertice regionale incentrato sul piano Ue di crescita e convergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania è in attesa di una decisione sull'apertura dei primi capitoli negoziali con l'Ue. A dicembre 2023, il Consiglio europeo non è riuscito a decidere a causa del veto della Grecia. Il commissario europeo Varhelyi non ha risparmiato una critica proprio in relazione a questa decisione da parte di Atene. "Capisco pienamente l'importanza dei buoni rapporti di vicinato, ma non è possibile costruire rapporti così buoni con i vicini se si impedisce all'altro di andare avanti", ha spiegato Varhelyi. Dal canto suo, Rama prevede che l'Albania possa diventare membro dell'Ue entro il 2030. "L'adesione arriverà - mi auguro - tra cinque anni o poco più e allora potremo preoccuparci di chi ci blocca, ma non ora. Adesso vogliamo lavorare, vogliamo essere pronti come Stato membro dell'Ue. Questo è il nostro obiettivo", ha dichiarato il capo del governo albanese. (segue) (Alt)