Cortei: Ronzulli (FI), poliziotti vittime di violenze, non artefici

- I dati dimostrano che "sono i poliziotti le vittime e non certo gli artefici delle violenze". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in aula al termine dell'informativa del ministro Piantedosi. "La sinistra sta cercando di raccontare che non c'è libertà di manifestare, ma i dati che il ministro ha citato smentiscono questa falsità - ha sottolineato -. Sacrosanta la libertà di manifestare, ma nessuno può esimersi dalla doverosa responsabilità di farlo nel rispetto delle persone e delle regole. Dovremmo avere il coraggio di dire, tutti insieme, che non esiste il diritto a violare le leggi della nostra Repubblica, che non esiste il diritto a fare manifestazioni non autorizzate, che non esiste il diritto a insultare e a minacciare le forze dell'ordine, che non esiste il diritto a forzare un cordone della polizia che impedisce di travalicare un'area non autorizzata", ha concluso Ronzulli. (Rin)