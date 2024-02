Lavoro: Magni (Avs), dati Inail su infortuni e morti allarmanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dell'Inail sugli infortuni e sui morti sul lavoro sono "allarmanti, denunciano una situazione sempre più preoccupante ma, soprattutto, confermano una vera e propria emergenza". Lo ha detto il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni, presidente della commissione d'indagine sulle Condizioni di lavoro, sullo Sfruttamento e sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro di palazzo Madama. "In aumento le denunce e purtroppo anche i morti, 7 per cento in più di infortuni e un 4 per cento in più di morti sul lavoro nel 2024. Un quadro indegno di un paese civile. A fronte di questa situazione i provvedimenti annunciati dal governo sono insufficienti, poco più che acqua fresca. Il governo non interviene sugli appalti e sui subappalti e la patente a punti non è sufficiente, vale solo per alcuni, solo per i cantieri e con delle penalizzazioni ridicole", ha aggiunto. "La morte di un lavoratore vale 20 punti, che però si possono recuperare facilmente e si prevede solo una piccola ammenda per i trasgressori. L'obiettivo deve essere zero morti sul lavoro. Per iniziare servono le stesse regole del pubblico per gli appalti privati, l'eliminazione dei subappalti a cascata, l'assunzione di ispettori sul lavoro e il rispetto dei contratti e dell'obbligo della formazione. Ma soprattutto è necessario costruire un modello di governance che metta intorno ad un tavolo tutti i soggetti preposti alla sicurezza. Norme efficaci e concordate con i sindacati, non la propaganda della Calderone", ha concluso Magni. (Rin)