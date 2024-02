Camera: delegazione italiana ad Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa incontra candidati a segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 e 29 febbraio la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha audito due dei tre candidati alla carica di segretario generale del Cde: l'estone Indrek Saar, già ministro della Cultura, e lo svizzero Alain Berset, che ha ricoperto per due volte la carica di presidente della Confederazione Svizzera. Tra i principali temi emersi nel corso degli incontri: le nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale e dall'ambiente, le migrazioni, la necessità che il Consiglio d'Europa riesca ad essere maggiormente visibile ed incisivo. In particolare, la presidente della delegazione, Elisabetta Gardini, ha sottolineato che troppo spesso si fa confusione tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa, mentre è necessario mettere in atto una strategia di comunicazione che assicuri maggiore visibilità al Consiglio. Ha inoltre invitato a riflettere sulla necessità che le Organizzazioni internazionali, nate dopo la seconda guerra mondiale, si adeguino ad un mondo totalmente diverso ed alle nuove sfide della storia. In particolare, ha aggiunto "il Consiglio d'Europa non può diventare un luogo dove si danno pagelle agli Stati, ma deve rimanere una sede di dialogo. L'espulsione di Stati membri dall'organizzazione non deve diventare la regola per risolvere le controversie. Se si vuole costruire un futuro migliore è necessario che il Consiglio si doti di strumenti efficaci ed incisivi, altrimenti rischia di confinarsi nell'irrilevanza". Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (segue) (Com)