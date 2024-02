Camera: delegazione italiana ad Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa incontra candidati a segretario generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dirige e rappresenta il Consiglio d'Europa ed è responsabile delle attività e del bilancio dell'Organizzazione. Il nuovo segretario generale, che succederà dal prossimo settembre alla croata Marija Pejcinovic Buric, sarà eletto dall'Assemblea parlamentare nel corso della sessione plenaria di giugno 2024 e resterà in carica per 5 anni. Alle audizioni hanno partecipato la presidente Gardini, i deputati Billi, Caretta, Coin, Grippo, Mantovani, Pietrella, Polidori ed i senatori Borghese, Crisanti, Mieli, Scurria, Verducci e Zampa. (Com)