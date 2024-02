Russia: da domani entra in vigore un divieto all’esportazione di benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Federazione Russa ha introdotto un divieto temporaneo alle esportazioni di benzina da domani al 31 agosto 2024. E' quanto sui legge sul canale Telegram dell’esecutivo russo. "Le decisioni prese mirano a mantenere una situazione stabile nel mercato dei carburanti durante un periodo di aumento della domanda”, si legge. Il divieto di esportazione di benzina non si applicherà anche alle forniture nell'ambito di accordi intergovernativi internazionali, compresi gli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica, né al carburante esportato dai cittadini per uso personale e per l'assistenza umanitaria internazionale. (Rum)