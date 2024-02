Usa: per Biden e Trump oggi visite separate al confine tra Texas e Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che il suo predecessore Donald Trump, con ogni probabilità i due sfidanti alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, sono oggi in visita al confine tra il Texas e il Messico, a conferma di come il tema delle migrazioni si stia sempre più imponendo al centro della campagna elettorale. Per Biden si tratta della seconda visita alla frontiera da quando si è insediato alla Casa Bianca, nel gennaio del 2021. Se all’inizio del 2023 era stato a El Paso, stavolta il presidente statunitense si recherà a Brownsville, città di confine della Valle del Rio Grande. Biden, ha spiegato ieri la sua portavoce Karine Jean-Pierre, “vuole dimostrare quanto sia importante per lui recarsi laggiù, ascoltare gli agenti delle pattuglie di frontiera, parlare con gli operatori”. Il presidente Usa, secondo fonti della Casa Bianca citate dall’emittente “Nbc News”, terrà anche un discorso nel quale rivolgerà un appello agli esponenti del Partito repubblicano al Congresso, invitandoli ad approvare fondi aggiuntivi per la crisi migratoria. (segue) (Was)