Usa: per Biden e Trump oggi visite separate al confine tra Texas e Messico (2)

- Trump, che aveva annunciato il suo viaggio prima di Biden, andrà invece a Eagle Pass. Questa settimana l’ex presidente ha ironizzato sul suo probabile sfidante alle presidenziali di novembre. “Beh, abbiamo trovato un modo per fargli muovere il c**o. Mi è bastato annunciare che sarei andato al confine”, ha dichiarato durante un’intervista radiofonica. La Casa Bianca ha risposto affermando che il viaggio di Biden era stato pianificato ben prima. Secondo un sondaggio pubblicato lo scorso gennaio dalla stessa “Nbc News”, il 57 per cento degli elettori statunitensi ritiene che Trump sia in grado di gestire meglio la situazione al confine rispetto a Biden. Il 22 per cento ha opinione contraria. Il 48 per cento, tuttavia, attribuisce a Biden il merito di trattare “umanamente” gli immigrati, contro il 31 per cento che pensa lo stesso di Trump. (Was)