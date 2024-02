Serbia: Istituto statistica, in ultimo trimestre del 2023 Pil in crescita del 3,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita reale del prodotto interno lordo (Pil) della Serbia nel quarto trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stata del 3,8 per cento. Lo ha annunciato oggi l'Istituto di statistica del Paese balcanico, secondo cui la crescita rispetto al trimestre precedente è stata dello 0,9 per cento. Osservando le attività, nel quarto trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si è registrata una significativa crescita nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, pari al 7,7 per cento, nel settore edile del 7,4 per cento e in quello del commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni, trasporti, servizi di alloggio e ristorazione del 3,4 per cento. L'Istituto sottolinea che una crescita reale del Pil nel quarto trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stata registrata in tutti i settori. (Seb)