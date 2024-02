Agroalimentare: Agriturist (Confagricoltura), fuori agriturismi da fondi per promozione enogastronomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agriturist ricorda che la legge (n.34 del 30 dicembre 2021) è nata per sostenere le eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Le aziende agrituristiche sono strettamente connesse all'enogastronomia, al proprio territorio e alle sue produzioni tipiche, tradizionali, biologiche e Dop, Igp, e sono riferimento dell'enogastronomia italiana e del turismo collegato, oltre che salvaguardia e tutela del territorio. "Chiediamo nuovamente che venga risolta questa grave dimenticanza, inserendo il codice Ateco 56.10.12, per estendere anche alle aziende agrituristiche la possibilità di usufruire dei fondi per valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale", conclude il presidente di Agriturist. (Com)