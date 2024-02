Mobilità: FI su Ncc, ascoltare richieste operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato una delegazione di operatori Ncc che in queste ore stanno manifestando sotto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Mit ha istituito nelle scorse settimane un tavolo tecnico con i rappresentanti degli Ncc, un importante momento di confronto per raccogliere le osservazioni delle categorie e discutere, tra l'altro, delle problematiche che il settore si trova ad affrontare. Guardiamo con fiducia ai lavori del tavolo, certi che il governo, ancora una volta, saprà offrire risposte concrete ai lavoratori di un settore strategico per la mobilità di cittadini e turisti. Forza Italia, come dimostrato durante l'esame parlamentare della riforma al codice della strada, è fortemente impegnata ad eliminare storture e criticità, dallo sproporzionato trattamento sanzionatorio ai gravosi adempimenti burocratici, che frenano lo sviluppo e la tutela del settore degli NCC a detrimento della libera concorrenza e dunque di un migliore servizio in favore degli utenti, secondo adeguati standard europei. Continuerò nell'ascolto e nella conseguente valutazione delle istanze della categoria". Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia. (segue) (Rin)