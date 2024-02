Mobilità: FI su Ncc, ascoltare richieste operatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la riforma del Codice della strada di cui sono relatore - ha aggiunto Andrea Caroppo, capogruppo di Forza Italia in commissione Trasporti e responsabile del dipartimento Trasporti di FI - ci siamo impegnati ad andare incontro alle esigenze del settore degli Ncc, che anche in queste ore sta esponendo preoccupazioni legittime. Nell'esame in Aula che inizierà domani ci impegneremo a trovare ulteriori soluzioni, a partire dal tema delle sanzioni previste dall'articolo 85, mantenendo un dialogo costante con gli operatori, per definire un quadro normativo chiaro a tutela della concorrenza, dei lavoratori e degli utenti". (segue) (Rin)