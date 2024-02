Mobilità: FI su Ncc, ascoltare richieste operatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Ncc vanno ascoltati e noi ci siamo. Rappresentano una categoria importante per la mobilità nelle nostre città e offrono un servizio di qualità ai cittadini - ha concluso il vicesegretario nazionale di Forza Italia, onorevole Stefano Benigni -. Il governo ha il dovere di dare risposte alle loro istanze, perché non possono e non devono esistere categorie di serie A e categorie di serie B. Ci proiettiamo nella dimensione del libero mercato e le regole devono essere certe, chiare, eque, a tutela dei cittadini e dei turisti". (Rin)