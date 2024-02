Sicurezza: De Cristofaro (Avs), a Pisa e Firenze uso sproporzionato di forza, ora codici identificativi per agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono dubbi che a Pisa e a Firenze l'uso della forza sia stato del tutto sproporzionato", ha detto il senatore Peppe De Cristofaro (Avs) intervenendo nell'Aula di palazzo Madama dopo l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui fatti legati alle manifestazioni pubbliche che si sono recentemente svolte a Firenze e Pisa. "Portiamo avanti da anni la richiesta di codici identificativi alfanumerici per le Forze dell'ordine e non c'è nessun intento punitivo, anzi", si tratta piuttosto "di adeguare la nostra normativa a quella di molti Paesi europei", ha spiegato.(Rin)