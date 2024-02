Gaza: Casa Bianca chiede tregua temporanea dopo massacro, "incidente serio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uccisione di almeno 104 palestinesi durante la consegna di aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza è "un incidente molto serio", che sottolinea "l'importanza di espandere e sostenere il flusso degli aiuti" anche "attraverso un potenziale cessate il fuoco temporaneo". Lo riferisce in una nota diffusa dall'emittente "Cnn" il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. "Piangiamo la perdita di vite innocenti e riconosciamo la disperata situazione umanitaria a Gaza, dove innocenti palestinesi stanno solo cercando di nutrire le proprie famiglie. Questo sottolinea l'importanza di espandere e sostenere il flusso dell'assistenza umanitaria a Gaza, anche attraverso un potenziale cessate il fuoco temporaneo. Lavoriamo giorno e notte per arrivare a quel risultato", si lette nella dichiarazione. (segue) (Was)