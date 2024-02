Gaza: Casa Bianca chiede tregua temporanea dopo massacro, "incidente serio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 104 palestinesi sono morti e 760 sono rimasti feriti durante la consegna di aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità del movimento islamista palestinese Hamas all’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”. “Un massacro a sangue freddo”, riferisce Hamas, accusando le Forze di difesa israeliane (Idf) di aver sparato contro le persone si erano radunate in Al Rashid Street, dove erano in arrivo camion umanitari che trasportavano farina. Le immagini riprese dai droni israeliani e pubblicate dalle Idf mostrano centinaia palestinesi che sciamano verso il convoglio con gli aiuti. Almeno dieci palestinesi sono stati uccisi dagli spari dei militari israeliani che rischiavano di essere sopraffatti dalla folla, secondo quanto emerso da un’indagine preliminare delle Forze di difesa dello Stato ebraico (Idf) citata dal quotidiano “Times of Israel”. (Was)