Ucraina: Macron, mie parole su guerra sono "pesate" e "misurate"

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che tutte le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina sono "pesate" e "misurate". "Sono temi sufficientemente gravi", ha detto Macron inaugurando il villaggio olimpico dei Giochi di Parigi 2024. Il riferimento è alle sue recenti dichiarazioni sulla possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina, che hanno sollevato polemiche e smentite da parte della comunità internazionale. Il presidente francese ha inoltre rifiutato "commenti geopolitici" nel quado della sua visita ritenendo il contesto non adatto a questo tema. (Frp)