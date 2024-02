Infrastrutture: assessora Lavori pubblici Lazio, Roma-Pescara opera necessaria, oggi giornata importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il finanziamento di un’opera così importante rappresenta la voglia di dare una nuova possibilità, ai nostri territori, necessaria al rilancio economico e demografico dei borghi e delle città delle aree interne. Spero nella collaborazione con il Governo Meloni, anche per il completamento ferroviario tra Roma ed Ascoli Piceno, che passando per le aree del cratere sismico 2016, permetterà uno sviluppo importante della parte nord della regione Lazio nell’Appennino centrale", ha spiegato Manuela Rinaldi. "Questa di oggi è la prova che il presidente Giorgia Meloni è vicina al Centro Italia, lasciato solo e all’abbandono da troppi anni, nonostante gli eventi naturali che lo hanno visto coinvolto. Si tratta di una prima risposta che le aree interne aspettavano da troppo tempo", ha concluso l’assessore Manuela Rinaldi. (Com)