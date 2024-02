Pisa: Malpezzi (Pd), parole Piantedosi Meloni allarmanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Piantedosi ha fatto il compitino: un bollettino che non spiega le vergognose immagini che abbiamo visto. Nessuna scusa ai minorenni manganellati ma la comunicazione che il governo fa una gentile concessione a consentire le manifestazioni, come se loro fossero oltre la Costituzione. Tra Meloni che attacca Mattarella e Piantedosi che giustifica le manganellate c’è di che essere davvero molto allarmati. Non riuscire a dire una parola di solidarietà a giovani pestati con brutale violenza dice molto di questo esecutivo. Tutto”. Lo ha detto Simona Malpezzi, senatrice Pd(Rin)