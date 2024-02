Speciale infrastrutture: Strisciuglio (Rfi), oltre mille i cantieri attivi negli ultimi due anni, 400 legati al Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cantieri di lavoro attivi di Rfi negli ultimi due anni sono stati oltre mille, di cui 400 legati al Pnrr. Lo ha detto l’amministratore delegato Rfi, Gianpiero Strisciuglio, in commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. “I cantieri per il potenziamento della infrastruttura esistente e delle sue dotazioni tecnologiche e di nuove linee sono stati 650 di cui 114 strategici. Nel 2023 sono stati avviati 69 cantieri strategici per un importo superiore a 14 miliardi di euro”, ha aggiunto. (Rin)