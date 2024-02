Speciale infrastrutture: Kazakhstan, governo approva piano quinquennale per sviluppo Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan ha approvato il piano quinquennale per lo sviluppo urbanistico della capitale Astana. Lo rende noto il servizio stampa del primo ministro Olzhas Bektenov, che ha presieduto la riunione dell’esecutivo. Il territorio oggetto degli interventi include, oltre alla città di Astana, 40 insediamenti in tre distretti della regione di Akmola, tra cui la città di Kosshy, dove risiede il 40 per cento dei residenti della regione. Il piano prevede 329 misure dal costo complessivo di 2,5 miliardi di dollari per lo sviluppo urbano, la modernizzazione, la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di trasporto, la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la risposta alle emergenze. Secondo il ministro dell’Economia nazionale, Nurlan Baibazarov, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”, i problemi principali del territorio riguardano il forte incremento della popolazione nei sobborghi e il traffico di pendolari verso il centro di Astana. (Res)