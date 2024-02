Speciale infrastrutture: Rotelli (Fd'I), interporti fondamentali per sviluppo nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande apprezzamento per l'approvazione alla Camera della legge quadro sugli interporti che porta la mia prima firma. Dopo 34 anni durante i quali la logistica internazionale ha visto profondi mutamenti e il potenziamento dell'intermodalità, anche attraverso la creazione dei corridoi Ten-T, si è approvata una legge che vuole realizzare una rete di interporti efficiente, sicura e sostenibile. A queste infrastrutture viene ora riconosciuto il ruolo di attori fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione per l'economia della nazione". Lo ha detto, in dichiarazione di voto nell'Aula della Camera, Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici di Montecitorio, primo firmatario della legge quadro sugli interporti. (Rin)