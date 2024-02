Speciale infrastrutture: Gardini (Fd'I), interporti sono strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione della legge quadro in materia di interporti "è un segnale importante per tutto il mondo della logistica. Con questo provvedimento riconosciamo la strategicità di queste infrastrutture e la centralità dell’intermodalità. Sostenere gli interporti significa prendere atto della posizione strategica della nostra penisola e della sua capacità di essere cerniera tra Mediterraneo e Continente, anche grazie alle reti Ten-T. Una visione che una realtà come l’interporto di Padova sta interpretando al meglio, raggiungendo risultati importanti che rendono l’Italia sempre più centrale lungo la supply chain". Lo dichiara Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)