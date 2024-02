Speciale infrastrutture: De Monte (Iv) su interporti, riforma sbagliata, parte dalla coda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'obiettivo del provvedimento era doveroso, si fa fatica a trovare degli aspetti positivi in questa riforma degli interporti: serve più che altro a introdurre il concetto di privatizzazione del settore". Lo ha detto Isabella De Monte, deputata di Italia viva, nel corso della dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulla legge quadro riguardante gli interporti. "L'approccio è sbagliato perché una riforma che parte dagli interporti è come partisse dalla coda - ha aggiunto la parlamentare -. Bisognava piuttosto tenere presente la strategia complessiva, ovvero le reti transeuropee di trasporto, che sono già determinate. Ma anche aspetti come l'integrazione con le Zone economiche speciali". (Rin)