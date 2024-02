Speciale infrastrutture: Deidda (Fd'I), approvata alla Camera legge quadro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente abbiamo approvato alla Camera dei deputati la legge quadro in materia di interporti. Una iniziativa attesa da anni dagli operatori della logistica e dagli amministratori locali e promossa dal collega di Fd'I, Mauro Rotelli, fin dalla scorsa legislatura”. E' quanto dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Trasporti della Camera, che prosegue: “Un ringraziamento al promotore dell’iniziativa, al relatore Caroppo, ai componenti della commissione Trasporti che hanno contribuito a migliorarla, al governo Meloni e al ministero dei Trasporti che ha trovato le risorse economiche. Ancora una volta, diamo una risposta concreta per migliorare l’intermodalità e la logistica in Italia”. (Rin)